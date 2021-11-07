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В 2021 году инвестиции в экономику Крыма сопоставимы с доходной частью бюджета Республики
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

В 2021 году инвестиции в экономику Крыма сопоставимы с доходной частью бюджета Республики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инвестиции в Крым 20:56 07.11.2021

Инвестиции, привлеченные в экономику Крыма с начала года, сопоставимы с доходной часть бюджета республики. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым (КРРК) Дмитрий Ворона.

На сегодняшний день мы уже понимаем, что порог в 80 миллиардов рублей по привлеченным инвестициям мы преодолеваем. Это по тем инвестиционным соглашениям, по которым инвесторы уже взяли на себя конкретные обязательства по инвестированию в экономику республики. Эта цифра сопоставима с доходной частью бюджета Республики, — сообщил руководитель КРРК.

По его слова, с начала нынешнего года количество привлеченных инвестиций в экономику Крыма удалось увеличить практически в 10 раз по сравнению с 2020 годом.

Поэтому мы можем говорить смело, что есть движение и есть действие, — подчеркнул Дмитрий Ворона.

Он отметил, что следующим шагом станет реализация подписанных в июне на ПМЭФ-2021 двух меморандумов на общую сумму еще в 30 миллиардов, которые сейчас находятся в разработке Корпорации развития. Речь идет о создании горно-рекреационного кластера в Ялте и строительства «Ялта-парка».

В Крыму в 2019 году было подписано 22 инвестиционных проекта с общим заявленным объемом инвестиций в 3,98 млрд. рублей. В 2020 году подписано 33 инвестиционных проекта с общим заявленным объемом инвестиций в 8,4 млрд рублей.

В 2021 году инвестиции в экономику Крыма сопоставимы с доходной частью бюджета Республики

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