В 2021 году сумма господдержки крымских фермеров составила более 30 миллионов рублей

В рамках государственной программы субсидии в этом году получили 12 фермеров.

В 2021 году сумма господдержки крымских фермеров составила более 30 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его информации, в рамках регионального проекта Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым в этом году субсидии получили 12 фермеров.

В Крыму продолжается успешная реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования». Есть и конкретные примеры, одним из получателей такого гранта в 2019 году стала Алена Шафиева, владелица крупнейшего в Крыму предприятия по разведению и выращиванию фазанов. Алена как начинающий фермер успешно защитила бизнес-план в Министерстве сельского хозяйства и выиграла грант на развитие, — рассказал вице-премьер.

Глава минсельхоза Крыма добавил, что на сумму господдержки в 3 млн. рублей крестьянско-фермерским хозяйством были приобретены: 108 голов фазанов, вольер для их содержания, модульные инкубатории и грузовой автомобиль.

Сегодня в хозяйстве насчитывается 2,5 тысячи голов птицы. Здесь выращивают две породы – «Охотничий» и «Румынский». За прошлый год предприятием произведено более 870 килограммов мяса птицы в живом весе. В планах у семьи Шафиевых сотрудничество с ресторанами и продвижение экологически чистой продукции на материковый рынок, — уточнил Рюмшин.

Он также отметил, хозяйство планирует выйти на мощность в 4 000 голов, а при поддержке минсельхоза Крыма рассчитывает организовать разведение фазана, куропатки, кеклика и в перспективе на базе крестьянско-фермерского хозяйства заняться организацией экотуризма.