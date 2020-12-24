В 2021 году в крымском поселке Кацивели начнут строить игорную зону

Работы по строительству игорной зоны на участке в крымском поселке Кацивели планируется начать в первом квартале 2021 года. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

В первом квартале коллеги, знаю, приступают уже к работам на объекте, — сказал он.

Аксёнов выразил уверенность, что игорная зона будет давать доход в бюджет.

Инвестор занимается проектированием, игорная зона будет в Кацивели, с краю поселка, мешать никому не будет. Уверен, что в том числе это будет источником доходов бюджетов различных уровней, –заявил Глава Республики.

Напомним, игорная зона разместится на территории недостроенного санатория «Фортуна» в поселке Кацивели. Эта территория, в соответствии с требованиями федерального законодательства, выведена за границы городского округа Ялта.

По мнению экспертов и представителей властей Крыма, игорная зона сможет привлечь состоятельных туристов, в том числе иностранцев, что особенно актуально для полуострова. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд. рублей в год.