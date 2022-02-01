В 2021 году в Крыму родилось 18 414 детей

Это меньше, чем годом ранее на 675 новорожденных.

В 2021 году отделы ЗАГС в Крыму зарегистрировали рождение 18 414 детей, это немного меньше, чем годом ранее на 675 новорожденных, тогда была составлена 19071 запись акта о рождении соответственно. Об этом сообщили в республиканском минюсте.

Согласно обобщенной информации по отделам за минувший год, в Республике появилось 168 двоен и всего 1 тройня. Указанное количество двоен является сравнительно не большим: в 2020 году в крымских семьях появилось 258 парных малышей, в 2019 и 2018 годах – по 228 двоен, в 2017 -м — 231, в 2016 — 268, в 2015 -227 и в 2014 — 196. Одна тройня за год — это также наименьшее количество с 2014 года. Как пример, в 2020 году — было 2 тройни, в 2019-м — 3 пары двойняшек, с 2018-го и по 2014-й ежегодно регистрировали по 5 троен. В тоже время, из общего количества рождённых в 2021 году детей, мальчиков больше девочек на 380 младенцев: 9397 и 9017. Аналогичная тенденция наблюдается, в принципе, уже на протяжении нескольких лет подряд, к примеру, годом ранее мальчиков из общего числа рождений было 51,5 %, девочек – 48,5 %, — говорится в сообщении.

За свидетельством о рождении новорожденных родители чаще обращались в августе – 1668 зарегистрированных детей, также «богатым» на новорожденных был сентябрь – 1643 ребенка и июль – 1628. Наименьшее число записей актов о рождении составлено в мае – 1327 и в феврале — 1332.

В 2021 году, кстати, были месяцы, когда свидетельства о рождении выдавали чаще родителям девочек, чем мальчиков, в июне, например, 726 свидетельств получили родители дочерей и 666 – сыновей. Что интересно, наиболее часто в минувшем году регистрировали представителей сильного пола в апреле – 817 мальчиков и 763 девочки и в октябре — 722 мальчика и 689 девочек.

В целом, больше всего записей актов о рождении составили в отделе регистрации рождения города Симферополя — 5399 (в 2020 году в этом отделе рождений было больше – 5529), на втором месте Евпаторийский городской отдел ЗАГС – 1180 (в 2020-м – 1228), на третьем – Ялтинский городской отдел ЗАГС – 1139 (годом ранее – 1135), затем Симферопольский районный отдел ЗАГС – 1130 (в 2020 отдел выдал 1220 свидетельств) и Керченский городской отдел ЗАГС – 1105 (годом ранее – 1201), — отметили в минюсте РК.



Несмотря на меньшее число рождений в 2021 году в сравнении с 2020-м, были и отделы ЗАГС, в которых увеличилось количество новорожденных: в Судакском городском отделе ЗАГС – 350 рождений в 2021 году и 305 рождений в 2020-м, в Красноперекопском районном отделе ЗАГС – 437 рождений, годом ранее – 394, в Ленинском районном отделе ЗАГС – 355 в 2021-м и 322 рождения – в 2020-м, немного больше малышей зарегистрировано в прошлом году, чем годом ранее, и в Черноморском районном отделе ЗАГС — 270 и 257.

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