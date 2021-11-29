В 2021 году в Севастополе на социально ориентированные проекты направили более 41 млн. рублей

В 2021 году в Севастополе прошел конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. В результате 32 СОНКО получили субсидии на общую сумму более 41 млн рублей. Об этом рассказал директор Департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

По его словам, в 2021 году конкурс впервые проходил полностью в электронном виде на цифровом портале севастополь.гранты.рф . Новый формат позволил избежать большого количества документов и их дублирования. Также в связи с эпидемиологической обстановкой большая часть мероприятий прошла в режиме видеоконференций.

Размер региональной субсидии, выделенной для проведения конкурса, составил 21,3 млн рублей. Но благодаря тому, что удалось отстоять заявку от Севастополя в конкурсе президентских грантов, сумма средств увеличилась до 41,1 млн рублей, — подчеркнул Сергей Бездольный.

Всего в конкурсе 2021 года участвовало 80 проектов СОНКО с запрашиваемым объемом финансирования более 150 млн руб. Субсидии в размере от 250 тысяч рублей до 2 млн рублей получили 32 некоммерческие организации. Реализовать проекты им необходимо в течение года с момента заключения соглашения.

Как отметил руководитель департамента внутренней политики, представители СОНКО – это общественники-добровольцы, которые поднимают актуальные вопросы жизни общества и готовы оказывать реальную помощь окружающим.

Социально значимые проекты победителей в 2021 году делятся на несколько ключевых направлений: социальная защита, охрана здоровья, развитие институтов гражданского общества, поддержка семьи, материнства и детства, охрана окружающей среды, патриотическое воспитание подрастающего поколения, — добавил Сергей Бездольный.

С победителями конкурса уже заключили соглашения. Общий размер инвестиций в социальную сферу Севастополя превысил 100 млн. рублей.

Напомним, Севастополь находится в двадцатке регионов-лидеров по количеству СОНКО на 10 тыс. населения по данным рейтинга Минэкономразвития РФ. В городе зарегистрировано 1 015 некоммерческих организаций, из них порядка 450 являются социально ориентированными.