В 2021 году в Севастополе заменят 27,5 км труб водоснабжения

По словам вице-губернатор Николая Жигулина, в планах на 2021 год заменить 27,5 км труб на 32 объектах. На реализацию программы выделено 910 млн рублей.

На сегодняшний день у нас идет работа на 24 объектах, 18 из них уже переключены на байпас линию. Составляем графики отключения, чтобы заблаговременно информировать население. Если выявляются нарушения, то ведем работу с подрядчиками. К концу года все 32 мероприятия выполним в срок. Планируется, что на Ленина уже к концу сентября работы будут завершены, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Николая Жигулина.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения проводится способом санации трубопроводов бестраншейным методом. Это позволяет минимизировать земляные работы, продлить срок эксплуатации трубы и не затрагивать рядом проложенные сети. Кроме того, при использовании такого метода подача воды в близлежащие дома прекращается только на время переключения с основного водопровода на байпас — запасной.

Николай Жигулин подчеркнул, что перед переключением на запасной трубопровод вода дважды берется для анализов, чтобы удостовериться в ее надлежащем качестве. В ходе выполнения работ отслеживается целостность и герметичность конструкции.

Для информирования граждан о проводимых работах губернатор Михаил Развожаев поручил создать штаб в Водоканале, куда люди смогут обращаться по вопросам водоснабжения.

Активную позицию должен занимать Водоканал как заказчик работ. В Водоканале должен быть штаб, куда люди должны звонить по всем вопросам, бытовым и сложным, если возникают проблемы с водоснабжением при переключениях. Пусть сделают горячую линию, потому что работы ведутся во многих местах, вопросов много, — говорит глава города.

Напомним, в 2020 году в рамках программы по уменьшению потерь воды в Севастополе выполнен капитальный ремонт двух водоводов на ул. Чернореченской и проспекте Октябрьской Революции. При плановых затратах 175 млн руб. фактические составили 159,8 млн руб. По итогам выполненных в прошлом году работ экономия воды составила до 500 м³/сут. В результате выполнения программы этого года ожидается уменьшение потерь на 1,6 тыс. м³/сут.