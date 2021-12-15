В 2022 году на ремонт дорог Крыма планируется выделить 1,5 млрд рублей

В 2022 году планируется выделить из федерального бюджета 1,5 млрд рублей для капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Крым в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные качественные автомобильные дороги». По словам врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, одной из основных задач является дальнейшая реализация мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги».

К 2024 году доля региональной дорожной сети в нормативном состоянии составит не менее 53 %. На сегодняшний день этот показатель составляет 33,97 % — 2082,69 км . Напомним, общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год составил 5 445,24 млн. руб., — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

фото: пресс-служба Министерства транспорта РК