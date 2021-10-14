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В 2022 году прожиточный минимум в Крыму составит 11 592 рубля
Иллюстрация: m.severpost.ru

В 2022 году прожиточный минимум в Крыму составит 11 592 рубля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:53 14.10.2021

Прожиточный минимум на душу населения в Республике Крым в 2022 году составит 11592 рубля, это на 594 рубля больше, чем в 2021 году. Соответствующий документ с установленной величиной опубликован на сайте Совмина РК.

Постановление

Согласно постановлению, увеличатся и величины прожиточного минимума для отдельных социально-демографических групп. Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2022 году составит 12 635 рублей, это на 882 рубля больше, чем в текущем году. Для пенсионеров показатель увеличится на 423 рубля – с 9 546 до 9 969 рублей. Самый маленький рост будет у прожиточного минимума для детей: в 2022 году показатель составит 12 006 рублей, на 293 рубля больше, чем годом ранее.

Постановление, определяющее размер прожиточного минимума вступает в силу с 1 января 2022 года.

В 2022 году прожиточный минимум в Крыму составит 11 592 рубля

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