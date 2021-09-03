В 2022 году в Крыму появится новая марка шампанского

В 2022 году в Крыму начнётся производство новой марки шампанского. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

АО «Солнечная долина» получило лицензию Росалкогольрегулирования на производство классического шампанского. А сегодня для его производства на предприятии ведётся сбор винограда сорта Кокур. К уборке винограда урожая 2021 года здесь преступили 26 августа, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что предприятие возделывает такие технические сорта, как «Кокур белый», «Мускат белый», «Ркацители», «Каберне-Совиньон», «Кареньян», «Марселан», «Мерло», «Пти Вердо», «Эким Кара2» и другие. Валовый сбор винограда в прошлом году составил 773 тонны при средней урожайности 28 центнеров с гектара.

Весной 2021 года АО «Солнечная Долина» произвело закладку молодых виноградников на площади 35,7 га. Планируется закладка виноградника отечественным посадочным материалом осенью 2021 года на площади более 40 гектаров. Виноградники предприятия внесены в федеральный реестр виноградных насаждений, — проинформировал Рюсмшин.

АО «Солнечная долина» с 2014 года принимает участие в государственной программе развития сельского хозяйства Республики Крым на закладку и уход за виноградниками, сооружение шпалеры, также на финансовое обеспечение затрат в текущем финансовом году на закупку посадочного материала отечественного производства для закладки виноградника.

Производственные мощности завода по объему переработки винограда составляют 5 тысяч тонн. Емкости единовременного хранения – 2 миллиона 663 тысячи декалитров. В 2020 году переработано более 897 тонн винограда, выработано около 60 тысяч декалитров виноматериалов.