В 2022 году в Крыму приведут в порядок 140 км дорог

В Крыму утвержден список объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год. Работы пройдут на 14 участках дорожной сети. Планируется привести в нормативное состояние порядка 140 км асфальтобетонного покрытия.

В числе значимых объектов — ремонт участках автомобильных дорог «Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь» протяженностью около 28 км и «Далёкое — Знаменское — Песчаный карьер» длиной 23 км. Также будет произведен ремонт региональной трассы «Красногвардейское – Нижнегорский», к нормативу приведут 18 км.

В план ремонта также вошли участки автодорог «Симферополь — Николаевка — Чистенькое – Трёхпрудное», «Симферополь – Украинка», «Солнечное – Чайкино», «Сторожевое – Журавлёвка», «Тепловка – Колодезное», «Граница с Украиной — Симферополь — Алушта – Ялта» до Петропавловки, «Раздольное – Евпатория», «Таврида» — Кировское», «Таврида» — Первомайское», «Бахчисарай – Белокаменное», «Феодосия – Орджоникидзе».

Напомним, что в 2021 году в Крыму к нормативу приведено около 300 км дорожной одежды в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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