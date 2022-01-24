В 2022 году в Севастополе благоустроят четыре общественных пространства

В 2022 году четыре общественных пространства в Севастополе благоустроят 168 млн рублей. Соответствующее постановление принято сегодня в ходе заседания Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева. Благоустройство будет проходить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общественные пространства выбрали жители Севастополя в ходе голосования, которое проходило весной 2021 года, – его участниками стали более 30 тысяч человек.

Жители выбрали четыре пространства – по трем из них проекты уже прошли все необходимые согласования. По четвертому ждем результатов на этой неделе, и после будем готовы приступить к реализации данного проекта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Работы пройдут в следующих общественных пространствах:

1. Зеленая зона в районе дома №106 по проспекту Генерала Острякова;

2. Зеленая зона между домами №40 и №32 по проспекту Октябрьской Революции;

3. Зеленая зона в районе домов №47 и №49 на улице Федоровской в поселке Любимовка;

4. Сквер на улице Новикова в Балаклаве.

Обсуждение в рамках данного проекта было активное, голосование проводилось на всех территориях. После того, как проекты пройдут согласования, важно убедиться, что мы правильно учли все пожелания, высказанные севастопольцами, — подчеркивает губернатор Михаил Развожаев.

В 2021 году Севастополь полностью выполнил программу благоустройства в рамках федерального проекта. Капитальный ремонт завершили на шести объектах, среди которых зеленая зона в районе дома № 141 по ул. Хрусталева, общественная территория возле дома №61 по ул. Горпищенко, скверы по ул. Паршина, Яна Гамарника, Генерала Мельника, а также сквер им П. Осипенко. Все эти пространства также выбрали жители города в ходе голосования.

Напомним, в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Севастополе благоустроили пять общественных пространств: зеленую зону между домами № 19-21 по ул. Колобова и детским садом № 125, три сквера – БРУ им. Горького, им. Василия Бузина и по улице И. Голубца, а также зеленую зону спортивной площадки и сквера в селе Первомайка.