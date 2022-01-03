В 2022 году закон об обязательной эвакуации при ЧС вступит в силу

В Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» внесены изменения, обязывающие граждан эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью угрожает опасность Документ подписан Президентом Российской Федерации 31.12.2021 г.

Изменения нацелены на совершенствование порядка проведения эвакомероприятий при угрозе или возникновении ЧС и повышение уровня защищенности населения, сохранение жизни и здоровья людей.

Закон также обязывает федеральные органы исполнительной власти обеспечить постоянный доступ МЧС России к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе. Пользование информационными ресурсами сократит время сбора необходимых сведений, повысив оперативность принятия решений и реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации.

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению порядка проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а комиссий по ЧС — полномочиями на принятие решений о проведении указанных мероприятий.

Закон направлен на защиту населения от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Ознакомиться с ним можно на сайте правовой информации.

Источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

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