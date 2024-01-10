В 2023 году сотрудники МЧС спасли 79 человек при ликвидации последствий ДТП в Крыму

Одно из направлений работы МЧС России – ликвидация последствий ДТП. Практически ежедневно спасатели оказывают помощь пострадавшим.
В 2023 году подразделениями ГУ МЧС России по Республике Крым было совершено более 1 300 выездов для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В ходе аварийно-спасательных работ из поврежденных автотранспортных средств было спасено 79 человек.
Уже с начала этого года подразделения Главного управления привлекались на ликвидацию последствий ДТП в Крыму 22 раза. В итоге была оказана помощь 29 пострадавшим и спасён 1 человек.
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С тегами: МЧС России в Крыму