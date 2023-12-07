В 2023 году в Крыму по программам «Земский доктор/фельдшер» принято 97 специалистов

В 2023 году в Республике Крым по программам «Земский доктор/фельдшер» принято 97 специалистов. Об этом рассказал министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Единовременные компенсационные выплаты по 1 миллиону рублей получили 59 врачей, по 500 тысяч – 30 фельдшеров, 3 акушерки и 5 медицинских сестер. Специалисты трудоустроены в 19 медицинских организаций, наибольшее число медиков принято в службу скорой медицинской помощи, Симферопольскую центральную районную клиническую больницу и Бахчисарайскую центральную районную больницу, — цитирует пресс-служба министра.

Среди трудоустроенных докторов — врачи 19 специальностей: терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, травматологи-ортопеды, неврологи, онкологи, хирурги, стоматологи и многие другие.

В программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» участвуют медицинские работники, прибывшие на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа, небольшие города (с населением до 50 тысяч человек). Также на поддержку государства могут рассчитывать выпускники медицинских колледжей и вузов, которые вернулись работать в свои населённые пункты. В этом году в программе участвуют как крымчане, так и специалисты, прибывшие из других регионов – Красноярского края, Республики Башкортостан, Запорожской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской Челябинской областей и др.

Напомним, что в Крыму реализуются и другие меры социальной поддержки специалистов. Так, в 2023 году:

5 337 медицинских работников дефицитных специальностей получили ежемесячные доплаты к заработной плате (для врачей – 7 тыс руб. в месяц, для фельдшеров – 5 тыс руб. в месяц, для акушеров и медицинских сестер – 4 тыс руб. в месяц.);

5 809 медицинских работников, проживающих и работающих на селе, получили компенсации коммунальных платежей (750 рублей ежемесячно);

493 иногородним медицинским работникам выплачена компенсация за аренду жилья (до 20 тыс. рублей ежемесячно в населённых пунктах с населением до 50 тыс. человек и до 30 тыс. рублей ежемесячно в населённых пунктах с населением свыше 50 тыс. человек).

Помимо этого, иногородним специалистам предоставляется служебное жилье.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК