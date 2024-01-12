В 2023 году в Крыму приведено в нормативное состояние 38 объектов дорожной сети и 23 мостовых сооружения

Масштабные ремонтные работы ведутся не только на федеральных, но и на региональных и местных автомобильных дорогах. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год было предусмотрено финансирование в размере 10 млрд. 379,239 млн. рублей. Кассовое освоение выделенных средств по итогам года составило 100%.

Нацпроект оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру Крыма: обновляются мосты и путепроводы, применяются новые и наилучшие технологии, повышается сохранность трасс. Особое внимание при реализации нацпроекта уделяется участкам, ведущим к социально значимым объектам.

В 2023 году в Крыму проведены строительно-монтажные работы по ремонту дорог, мостов и путепроводов. Завершен ремонт 38 автомобильных дорог общей протяженностью 262,121 км и 23 искусственных сооружений общей протяженностью 829,87 пог. метров.

Благодаря участию Республики в национальном проекте решается основная задача в дорожной сфере — приведение в порядок ключевых направлений, обеспечивающих доступность социальных учреждений, объектов экономики и туризма. На 2024 год запланирован ремонт 193 км дорог и приведение в нормативное состояние 1 090 пог. метров искусственных сооружений.

Также особое внимание в рамках национального проекта уделяется профилактическим мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также воспитанию у детей законопослушного поведения на дороге.

В течение 2023 года проведены 134 профилактических мероприятия, 98 интерактивных обучающих занятий, 15 профилактических акций «Лаборатория безопасности – ЮИД Крым!», 6 семинаров, 136 мероприятий в АИС «Навигатор дополнительного образования Республики Крым», выездные профилактические и интерактивные мероприятия в 123 общеобразовательных учреждениях республики. А в рамках летней оздоровительной кампании проведено 28 мероприятий на летних оздоровительных площадках в 28 общеобразовательных организациях Крыма.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» позволяет решать амбициозные задачи по ремонту и капитальному ремонту крупных объектов дорожной инфраструктуры и является приоритетным направлением региона.

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).