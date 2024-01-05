В 2023 году в Крыму работали официально почти четыреста пляжей

В МЧС рассказали про обеспечение безопасности на водных объектах Крыма в ушедшем году.

Береговая линия Крымского полуострова превышает 2500 км. При этом пригодной для организации пляжного отдыха считаются менее 500 километров. Как сообщает ГК МЧС России по РК, к началу купального сезона-2023 органами местного самоуправления в Крыму был оборудован 391 пляж, на которых обеспечивали безопасность 1 344 матроса-спасателя.

В течение всего года личный состав Центра ГИМС проводил профилактические мероприятия по недопущению гибели людей на воде, предотвращал аварии на маломерных судах, проводил аттестацию судовладельцев, патрулировал береговую линию, спасал людей, которые пострадали из-за несоблюдения правил безопасности на водных объектах, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Подчеркивается, что всего за 2023 год ГИМС МЧС России было проведено 1500 патрулирований в местах массового отдыха людей на воде. Все эти мероприятия снизили количество правонарушений, а самое главное — позволили сократить число погибших на 13%.