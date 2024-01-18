В 2023 году в Севастополе отремонтировали 140 крыш и фасадов

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, главная особенность (в строительной отрасли города) минувшего года — за проектирование и за проведение строительно-монтажных работ теперь отвечает один и тот же подрядчик. Этот подход позволяет избежать затягивания сроков проведения ремонта и повысить его качество. Губернатор подвел итоги строительных, ремонтных работ в Севастополе. Отремонтировано 111 крыш и 29 фасадов. Всего — 140 объектов.

Фасадов отремонтировали 29: расчистили старую штукатурку, где нужно — восстановили её, нанесли армированные слои, а поверх них — декоративную штукатурку и краску. Важно, что при ремонте фасадов рабочие также меняют окна и двери в подъездах, – рассказал Развожаев.

Новых крыш за прошлый год отремонтировано 111, из них 6 — на домах, которые относятся к объектам культурного наследия.

На большинстве домов с плоской крышей используют в основном ПВХ-мембраны, которые не только не пропускают влагу, но и, в отличие от старого рубероида, не нагреваются в жару. А вот на ОКН ставят фальцевые крыши. Фальц переводится как «замок» — это способ скрепления между собой листов металла, они цепляются в своеобразный замок, закрывая крепëж и защищая его от солнца, дождя и снега. Это историческая для Севастополя технология. Например, крыши домов на Большой Морской специалисты восстанавливают в том виде, в котором они были после Великой Отечественной войны: до 60-х годов в нашем городе использовали именно фальцевые кровли, – отметил Михаил Развожаев.