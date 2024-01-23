В 2023 году в Ялте демонтировали 800 незаконных объектов

Всего 800 объектов. Обороты не сбавляем. В этом месяце уже очистили от стопперов Гаспру – улицы Риекскую, Маратовскую, Тамарлы и Горького. На Лесной собственники убрали 6 гаражей. В ближайших планах – снос заборов на Севастопольском шоссе в Алупке, рынка в Кореизе, ограничителей движения в Ялте на ул. Сосновая, Весенняя и в Киевском переулке, — уточняет Янина Павленко и в очередной раз призвала ялтинцев не городить незаконных строений и убрать то, что уже установлено.