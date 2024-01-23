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В 2023 году в Ялте демонтировали 800 незаконных объектов
фото: пресс-служба администрации Ялты

В 2023 году в Ялте демонтировали 800 незаконных объектов

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:01 23.01.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в прошлом году был взят хороший темп — убрали 2,5 км заборов, более 100 гаражей, практически 400 ограничителей движения, многое другое.

Всего 800 объектов. Обороты не сбавляем. В этом месяце уже очистили от стопперов Гаспру – улицы Риекскую, Маратовскую, Тамарлы и Горького. На Лесной собственники убрали 6 гаражей. В ближайших планах – снос заборов на Севастопольском шоссе в Алупке, рынка в Кореизе, ограничителей движения в Ялте на ул. Сосновая, Весенняя и в Киевском переулке, — уточняет Янина Павленко и в очередной раз призвала ялтинцев не городить незаконных строений и убрать то, что уже установлено.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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