В 2024 году 67 севастопольских предприятий получили компенсацию затрат на охрану труда

Ежегодно Отделение СФР по Севастополю возмещает работодателям расходы на проведение мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В 2024 году такую компенсацию получили 67 предприятий города на сумму свыше 18 миллионов рублей.

В программу предупредительных мер включено 17 направлений, из которых работодатель может самостоятельно выбрать необходимые. Наиболее востребованы среди страхователей Севастополя периодические медицинские осмотры сотрудников, приобретение средств индивидуальной защиты и специальная оценка условий труда.

Получить финансовую поддержку на охрану труда могут как государственные, так и частные предприятия, включая индивидуальных предпринимателей. Важное условие выделения средств – отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Отметим, что с 2025 года изменились правила компенсации работодателям затрат на предупредительные меры. Теперь работодатели предоставляют в региональное Отделение СФР только заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер.

Кампания по приему заявлений от работодателей уже стартовала и продолжится до 1 августа 2025 года. Статус рассмотрения заявок можно проверить на сайте регионального Отделения в разделе «Страхователям».

Получить консультацию можно по телефону регионального контакт-центра для страхователей: 8 (8692) 53-96-90 (операторы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00) или в телеграм-чате для страхователей t.me/osfr_sevastopol.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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