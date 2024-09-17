В 2024 году Евпаторию посетило более 260 тысяч туристов

С начала года Евпаторию посетило более 260 тысяч организованных туристов, что почти на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщил глава администрации Александр Юрьев на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».
Всего этим летом гостей Евпатории размещали 38 здравниц и 72 гостиницы, получили разрешительные документы и принимали отдыхающих 66 пляжей.
Статистика летнего отдыха в этом году радует положительной динамикой, теперь ставим перед собой цель увеличивать турпоток круглый год, – отмечает Александр Юрьев.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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