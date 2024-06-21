В 2024 году Евпаторию уже посетили более 100 тысяч человек

По его словам, в настоящий момент в коллективных средствах размещения отдыхает около 14 тысяч человек, в их числе почти 9 тысяч детей. При этом функционирует 37 санаторно-курортных учреждений и 56 гостиниц. Заполняемость коллективных средств размещения с начала года на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории.