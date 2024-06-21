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В 2024 году Евпаторию уже посетили более 100 тысяч человек
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В 2024 году Евпаторию уже посетили более 100 тысяч человек

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:51 21.06.2024

С начала года Евпаторию посетило более 100 тысяч организованных туристов, из них более 40 тысяч – дети. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, в настоящий момент в коллективных средствах размещения отдыхает около 14 тысяч человек, в их числе почти 9 тысяч детей. При этом функционирует 37 санаторно-курортных учреждений и 56 гостиниц. Заполняемость коллективных средств размещения с начала года на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории. 

 

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