В 2024 году Херсонес Таврический был одним из самых упоминаемых музеев страны

Недавно в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» прошел уникальный видеомост, на котором представили результаты исследования «Музеи в публичном информационном пространстве ‒ 2024». Оно гласит, что Херсонес Таврический стал одним из лучших федеральных учреждений культуры по количеству упоминаний в СМИ. 25 марта музей-заповедник получил долгожданный сертификат.

В 2024 году мы запустили рубрику “Новые находки Херсонеса”, клипы которой только в соцсетях набрали 580 тыс. просмотров. Благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и медиагруппы “Россия сегодня” публикации о научных достижениях музея-заповедника заняли важное место не только в региональной, но и в федеральной повестке, – рассказала заместитель директора учреждения культуры Наталья Коробицина.

В 2024 году в исследовании приняли участие 72 федеральных музея. В фокусе внимания оказались аудитория сайтов и общее количество упоминаний учреждений культуры в новостях – цифровой след.

Цель исследования – повышение узнаваемости музеев, мотивация к работе с аудиторией, поддержка реализации ими собственных коммуникационных стратегий. 2024 год показал, что все музеи очень много и активно занимались этими вопросами, – отмечает начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта «Социальный навигатор» медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина.

Музей-заповедник благодарит всех представителей СМИ за сотрудничество и внимание к научным достижениям и культурно-просветительским мероприятиям Херсонеса Таврического! Учреждение культуры продолжит активную работу над тем, чтобы быть доступным и интересным для каждого!

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»