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В 2024 году из украинского плена были возвращены пятеро крымчан-участников СВО
фото: pxhere.com

В 2024 году из украинского плена были возвращены пятеро крымчан-участников СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:39 13.01.2025

Пятеро участников специальной военной операции на Украине из числа жителей Республики Крым возвращены из украинского плена в 2024 году, сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт:

К нам обращаются матери, жены военнослужащих с просьбой оказать содействие в возвращении родных из украинского плена. По нашим данным в 2024 году пятеро военнослужащих-крымчан, родственники которых обращались к нам для оказания содействия в данном вопросе, вернулись на Родину. Трое из них попали в плен в 2024 году, а двое находились там с 2023 года. 

Сейчас на контроле в аппарате регионального омбудсмена остаются иные обращения от родственников участников СВО, работа по их возвращению из плена продолжается.

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источник: ТАСС

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