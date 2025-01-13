В 2024 году из украинского плена были возвращены пятеро крымчан-участников СВО

К нам обращаются матери, жены военнослужащих с просьбой оказать содействие в возвращении родных из украинского плена. По нашим данным в 2024 году пятеро военнослужащих-крымчан, родственники которых обращались к нам для оказания содействия в данном вопросе, вернулись на Родину. Трое из них попали в плен в 2024 году, а двое находились там с 2023 года.