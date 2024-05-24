В 2024 году крымский бизнес получил более 50 млрд рублей кредитов

Кредитование корпоративного сектора в Республике Крым продолжило расти. За I квартал 2024 года банки выдали 51,4 млрд рублей кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Это на 22,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кредитная поддержка крупных заемщиков увеличилась почти на 10%, субъектов МСП – на 38%. При этом более половины всех выданных займов (25,8 млрд рублей) пришлось на малые и средние предприятия.

Подобная динамика связана в том числе с высоким спросом на заемные средства по льготным программам с господдержкой, а также ростом деловой активности в регионе в целом. Это хорошо заметно по отраслевой структуре кредитного портфеля, – прокомментировал ситуацию руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – За три месяца этого года объемы обязательств предприятий, связанных с операциями с недвижимостью, выросли по сравнению с таким же периодом прошлого года в 2,6 раза, пищевой промышленности – более чем в 2 раза, торговли – в 1,6 раза. В совокупности на эти отрасли пришлось около половины от всех выданных корпоративных займов в первом квартале.

В целом за год кредитный портфель бизнеса в Республике Крым увеличился почти на 37% и на 1 апреля текущего года составил 173,6 млрд рублей. Темпы его роста превысили аналогичные показатели по стране (+25,4%) и в ЮФО (+20,4%). В том числе обязательства малого и среднего бизнеса перед банками достигли почти 100 млрд рублей, увеличившись за год в 1,8 раза (РФ +27,2%, ЮФО +48,9%).