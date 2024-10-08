В 2024 году на территории севастопольского лесничества лес горел 17 раз

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева сегодня обсудили обеспечение пожарной безопасности на территории Севастопольского лесничества. Так, в городе отменен особый пожароопасный режим и с 27 сентября снят запрет на посещение лесов и въезд автотранспорта.

В 2024 году в границах Севастопольского лесничества ликвидировано 17 лесных пожаров площадью чуть более 9 га. Все возгорания ликвидированы в течение первых суток, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента природных ресурсов и экологии Юлию Гаврилову.

Кроме того, были выполнены противопожарные мероприятия: