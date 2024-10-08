В 2024 году на территории севастопольского лесничества лес горел 17 раз

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева сегодня обсудили обеспечение пожарной безопасности на территории Севастопольского лесничества. Так, в городе отменен особый пожароопасный режим и с 27 сентября снят запрет на посещение лесов и въезд автотранспорта.
В 2024 году в границах Севастопольского лесничества ликвидировано 17 лесных пожаров площадью чуть более 9 га. Все возгорания ликвидированы в течение первых суток, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента природных ресурсов и экологии Юлию Гаврилову.
Кроме того, были выполнены противопожарные мероприятия:
- реконструкция лесных дорог – из 75 км существующих дорог реконструкции подлежали 25 км;
- прочистка просек, уход за противопожарными разрывами – более 90 га;
- прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос – более 2000 км;
- установлены 10 шлагбаумов, на сегодняшний день всего 102 шлагбаума обеспечивают ограничение проезда в леса;
- установлены 15 информационных аншлагов.
Также были организованы маршруты патрулирования общей протяженностью более 91 тыс. км.
На сегодняшний день разрешается пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств, также разрешается разведение костров, разжигание мангалов в оборудованных местах отдыха, причаливание водного транспорта к лесным участкам, осуществление заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, устройство туристических стоянок, палаточных лагерей, оборудование мест отдыха. При этом надо учитывать, что некоторые территории относятся к особо охраняемым, и ограничения могут быть обусловлены положением об этой территории», – сообщила руководитель Севприроднадзора.
Перечень оборудованных общедоступных мест отдыха в лесах размещен на сайте Правительства Севастополя.
В ходе аппаратного совещания губернатор поручил проверить указатели на Большой Севастопольской тропе и привести в порядок средства навигации.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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