В 2024 году на вторичном рынке жилья Севастополя на 10% вырос спрос на студии

По сравнению с 2023 годом интерес к покупке квартир на вторичном рынке России сильнее всего увеличился в Москве, Калининграде и Новосибирске.

Специалисты «Авито Недвижимости» подвели итоги 2024 года на рынке вторичной недвижимости в России. Среди городов, попавших в исследование платформы, самый большой выбор квартир на вторичном рынке был представлен в Москве — здесь продавали 8% от всех объектов. Доля Санкт-Петербурга в структуре предложения составила 5%, Краснодара и Тюмени — по 4%, Ростова-на-Дону — 3%.

В 2024 году баланс предложения на вторичном рынке удалось сохранить за счет перераспределения фокуса с роста количества уникальных объявлений в пользу увеличения сроков экспозиции вторичного жилья. Изменения в предложении происходили под влиянием нескольких факторов. Во-первых, выросла активность на рынке долгосрочной аренды — найм жилья стал временным решением жилищного вопроса для части россиян. В результате, многие собственники на фоне текущих рыночных ставок приняли решение сдавать квартиры в аренду вместо продажи. Во-вторых, некоторые собственники отложили приобретение новой недвижимости и не выставляли на продажу свои объекты.

Более широкий выбор на платформе в конкретный момент времени подтверждают данные декабря 2024 года — предложение оказалось на 6% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Положительная динамика зафиксирована в 36 из 45 городов исследования. Сильнее всего выбор увеличился в Омске (+44%), Улан-Удэ (+39%), Кемерове (+29%), Самаре (+28%), Челябинске (+23%), Томске и Ярославле (+21% в каждом). В Москве предложение выросло на 9%. Отдельно в Севастополе предложение выросло на 14%.

В 2024 году интерес к покупке студий увеличился на 5% по сравнению с 2023 годом. Активность на вторичном рынке стимулировали сделки за собственные средства и альтернативные сделки. В том числе желанием покупателей обойтись без привлечения ипотеки объясняется рост спроса на студии — самый компактный и наиболее доступный формат жилья.

В Москве спрос на вторичное жилье увеличился на 9%, отдельно на студии — на 18%. Это связано в том числе с ограничением на строительство квартир до 28 кв. м, которое было введено в 2024 году. Среди других городов исследования активность на вторичном рынке жилья выросла в Севастополе (+7%), Новосибирске (+6%), Калининграде (+5%), Туле и Екатеринбурге (+2%), а также Санкт-Петербурге (+1%). Спрос на студии в Севастополе вырос на 10%.

После завершения 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки на новостройки часть потенциальных покупателей первичного жилья перешла на вторичный рынок. В декабре 2024 года по сравнению с июнем 2024 года спрос на готовое жилье вырос в 15 городах исследования. Сильнее всего интерес к покупке такого жилья увеличился в Грозном (+44%), Симферополе (+25%), Махачкале (+20%), Кемерове (+19%), Тюмени (+15%), Новосибирске (+14%), Москве (+10%), в Севастополе (+5%). По сравнению с декабрем 2023 года в декабре 2024 года спрос на вторичное жилье вырос на 13%.

По итогам 2024 года жители страны чаще всего искали на платформе двухкомнатные квартиры — доля от общего спроса составила 33%. Вторыми по популярности оказались «однушки» (29%), далее идут трехкомнатные квартиры (20%).

В 2024 году дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Смоленске (3,7 млн рублей), Ижевске (3,8 млн рублей), Ульяновске (3,9 млн рублей), Брянске (4 млн рублей), Астрахани и Липецке (по 4,3 млн рублей). Самые высокие средние цены по итогам года были зафиксированы в Москве (31,9 млн рублей), Сочи (14,5 млн рублей), Санкт-Петербурге (11,1 млн рублей) и Севастополе (8,5 млн рублей). Информация по другим городам и средние цены на однокомнатные квартиры представлены на графике.

В 2024 году можно выделить несколько ключевых событий, которые определяли развитие вторичного рынка недвижимости. Во второй половине года мы наблюдали частичный переток спроса из сегмента новостроек после окончания программы массовой льготной ипотеки. С точки зрения стоимости ипотечных кредитов “первичка” и “вторичка” стали практически сопоставимы, и некоторые покупатели сделали выбор в пользу готового жилья. Другим важным трендом стало то, что некоторые собственники приняли решение временно сдавать жилье в долгосрочную аренду вместо его продажи. Также мы наблюдаем формирование отложенного спроса: с учетом текущей стоимости ипотеки и привлекательных ставок по вкладам некоторые россияне откладывают покупку недвижимости. Если говорить о динамике цен на вторичном рынке, то мы не видим предпосылок для значительного изменения стоимости вторичного жилья в ближайшее время. Недвижимость остается для россиян надежным способом сбережения средств и качественным активом, продавать ее с дисконтом владелец будет только в случае личной необходимости, — отмечает Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

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