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В 2024 году появится прямая трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря  
Фото: ФКУ "Упрдор "Тамань"

В 2024 году появится прямая трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:14 15.11.2021

Трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря позволит разгрузить заторы, снизить аварийность и сделать проезд к побережью курортов Кубани для жителей и туристов максимально комфортным, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Его слова приводит в понедельник пресс-служба краевой администрации. Ранее сообщалось, что возможность проехать от Санкт-Петербурга до Севастополя без остановок на светофорах появится к 2024 году.

Трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря пойдет в обход Краснодара. Она позволит разгрузить заторы, снизить аварийность и сделать проезд к побережью для жителей и туристов максимально комфортным. Мы с нетерпением ждем реализации проекта. Уверен, он станет новым этапом развития курортов Краснодарского края и автотуризма в России, — цитирует пресс-служба Кондратьева.

Губернатор также отметил, что для обеспечения транспортного сообщения Республики Крым с материковой частью России продолжается строительство автодороги А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани – Темрюк».

Как сообщалось ранее, ее планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Дорога пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымским полуостровом. Работы будут проходить в рамках федерального проекта.

По материалам ТАСС.

В 2024 году появится прямая трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря  

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