В 2024 году призыв на срочную службу пройдет по-новому

Осенний призыв в армию 2024 года пройдет с использованием единого реестра повесток. Эо одно из поручений Президента РФ Владимира Путина. Глава государства дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре — декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете» и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (реестр повесток)», — говорится в перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу.

Доклад по этой теме Президент ждет до 1 ноября 2024 года, далее — один раз в полгода.

Ведомству также поручено определить заместителя Министра обороны РФ, ответственного за внедрение и развитие государственной информационной системы и реестра повесток, а также сформировать подразделение Минобороны, к функциям которого относится ее сопровождение. Доклад на эту тему Главе государства представят к 15 января 2024 года.

Напомним, Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета, 14 апреля. В состав сведений реестра, помимо базовых данных граждан, входят: личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Реестр не будет содержать сведения, составляющие государственную тайну или охраняемую законом тайну.