В 2024 году в бюджете Крыма предусмотрено почти 12 миллиардов рублей на соцвыплаты гражданам

Министерству труда и социальной защиты РК в бюджете Крыма на этот год выделяется более 11,9 млрд. рублей на осуществление социальных выплат. Об этом сообщил Глава Республики Сергей Аксёнов. Он уточнил, что около 1,9 млрд рублей от общей суммы выделяется из федерального бюджета.

Средства планируется направить на выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан; социальные выплаты безработным гражданам; компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, – пояснил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также проинформировал, что из республиканского бюджета на социальные выплаты выделяется более 10 млрд. рублей.

Эти средства будут направлены на выплату пособия на ребенка одинокой матери; помощь на детей, которые находятся под опекой (попечительством); ежемесячные денежные выплаты ветеранам войны, ветеранам труда, реабилитированным гражданам; ежегодные денежные выплаты ветеранам войны, участникам обороны и освобождения Крыма к 9 Мая; выплату помощи малообеспеченным семьям; предоставление субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка; компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте и другие социальные выплаты, – сказал Глава РК.

Помимо этого, Сергей Аксёнов пояснил, что предоставление ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и принятым в приемную семью, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, осуществляется министерством образования, науки и молодежи РК.

В бюджете Республики Крым на 2024 год на эти цели предусмотрено более 1,7 млрд рублей, – заключил Аксёнов.