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В 2024 году в Крыму планируют завершить благоустройство 41 общественной территории
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В 2024 году в Крыму планируют завершить благоустройство 41 общественной территории

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:46 30.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале рассказал о запланированном на 2024 год благоустройстве общественных территорий в муниципальных образованиях республики.

По словам Сергея Аксёнова, во многом обустройство общественных пространств стало возможным благодаря реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Советом министров Республики Крым и Правительством Москвы.

Так, в рамках данного документа в текущем году планируется благоустроить 35 общественных территорий в городах Алушта, Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Судак, Ялта и в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Сакском, Симферопольском, Раздольненском, Черноморском районах.

Общий объем предусмотренных на эти цели средств в текущем году составляет свыше 636 млн рублей. Благодарю Правительство Москвы и лично Сергея Семеновича Собянина за помощь и поддержку, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на этот год предусмотрено благоустройство шести общественных территорий в пяти муниципальных образованиях. В их числе объекты в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Симферополе и Ялте. Общий объем средств, предусмотренных на их реализацию, – более 565 млн рублей.

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Всего на 2024 год запланировано благоустройство 41 общественной территории. На сегодняшний день закончены работы на 32 объектах, еще на 9 – завершаются.

При этом Сергей Аксёнов признал, что работы в данной сфере предстоит сделать еще много.

Красивые парки, ухоженные скверы, комфортные зоны отдыха… В российском Крыму стало реальностью то, о чем в украинские времена даже не мечтали. Но впереди огромный фронт работы, предстоит решить еще целый пласт проблем. Однако позитивные изменения есть, это факт. Мы движемся в правильном направлении, – резюмировал Глава республики.

В 2024 году в Крыму планируют завершить благоустройство 41 общественной территории

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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