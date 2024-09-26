В 2024 году в Крыму по программе «Земский доктор/фельдшер» трудоустроено 64 специалиста

Программа «Земский доктор/Земский фельдшер» направлена на привлечение квалифицированных медицинских кадров в медицинские организации, расположенные в сельской местности и малых городах. Программа предполагает единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Участвовать в программе могут медработники, являющиеся гражданами Российской Федерации и трудоустроившиеся в медорганизацию, расположенную в населенному пункте с численностью населения до 50 тысяч человек, на должность, включенную в перечень вакантных должностей медицинских работников на текущий финансовый год, утверждаемый Минздравом Республики Крым. Единовременные выплаты могут получить также выпускники медицинских вузов и колледжей (в том числе, завершившие обучение по целевому договору), которые трудоустроились в населённых пунктах по месту жительства.

При подписании договора специалист принимает на себя обязательства отработать в медицинской организации не менее 5 лет на условиях полного рабочего времени. В течение действия договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медработники могут однократно сменить место работы – перейти в другую организацию здравоохранения Республики Крым.

Программа «Земский доктор» действует в Крыму с 2015 года. За этот период было привлечено 433 врача. Программа «Земский фельдшер» реализуется в регионе с 2018 года, за весь период трудоустроено — 147 специалистов.

Участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предоставляются также и другие меры социальной поддержки, действующие в регионе, — региональная надбавка дефицитным специальностям, возмещение оплаты съемного жилья или компенсация ежемесячного платежа по ипотеке, предоставление служебного жилья и др.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлены до 2030 года.

источник: по информации пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым