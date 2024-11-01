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В 2025–2028 годах в Крыму запланирован ввод в эксплуатацию 12 новых школ
фото: пресс-служба Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В 2025–2028 годах в Крыму запланирован ввод в эксплуатацию 12 новых школ

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 13:30 01.11.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию со второй сменой в крымских школах. Сегодня в республике свыше 21 тысячи детей в 94 школах учатся во вторую смену, что составляет 9 % от всех учащихся. Больше всего таких детей в Симферополе, Феодосии, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

Сергей Аксёнов подчеркнул необходимость создания условий, при которых все школьники смогут учиться в первую смену.

Для выполнения поручения нашего Президента в 2025–2028 годах в Крыму запланирован ввод в эксплуатацию 12 школ на более чем 6 тысяч мест. Но для того, чтобы полностью ликвидировать вторые смены, необходимо построить еще 8 школ, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Отмечается, что Крым подал соответствующие заявки в профильные федеральные министерства для включения в программы по строительству новых образовательных учреждений.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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