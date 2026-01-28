В 2025 году 1528 севастопольцев выполнили нормативы ВФСК «ГТО» на знаки отличия

Региональный Центр тестирования ГТО совместно с управлением спорта продолжает системную работу по популяризации комплекса ГТО среди жителей города. В 2025 году провели ряд тематических акций для выпускников, школьников, госслужащих, представителей «серебряного возраста». 1528 жителей города выполнили нормативы ВФСК «ГТО» на знаки отличия.
Впервые для лиц с ограниченными возможностями здоровья провели акцию «ГТО без границ», в результате 26 участников сдали нормативы ГТО на значки. Также севастопольцы представляют город на выездных соревнованиях.
Наличие знака ГТО позволяет оформить налоговый вычет, а выпускникам заработать дополнительные баллы при поступлении в вуз.
Присоединиться к движению ГТО можно по телефону: +7 978 061 40 52.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
