В 2025 году 1528 севастопольцев выполнили нормативы ВФСК «ГТО» на знаки отличия
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:02 28.01.2026

Региональный Центр тестирования ГТО совместно с управлением спорта продолжает системную работу по популяризации комплекса ГТО среди жителей города. В 2025 году провели ряд тематических акций для выпускников, школьников, госслужащих, представителей «серебряного возраста». 1528 жителей города выполнили нормативы ВФСК «ГТО» на знаки отличия.

Впервые для лиц с ограниченными возможностями здоровья провели акцию «ГТО без границ», в результате 26 участников сдали нормативы ГТО на значки. Также севастопольцы представляют город на выездных соревнованиях.

Наличие знака ГТО позволяет оформить налоговый вычет, а выпускникам заработать дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Присоединиться к движению ГТО можно по телефону: +7 978 061 40 52.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

