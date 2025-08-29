В 2025 году более 100 молодых крымчан приняли активное участие во всероссийских форумах

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:55 29.08.2025

Глава Республики Крым рассказал об успехах крымской молодежи, выступающей на различных всероссийских образовательных форумных площадках. По мнению Сергея Аксёнова, подобные мероприятия помогают молодым людям не только реализовывать свои инициативы на региональном и федеральном уровне, но и узнавать что-то новое, воплощать в жизнь важные для общества проекты.

С начала 2025 года 116 молодых представителей Республики Крым приняли активное участие во всероссийских форумах, организованных в различных городах России – от Москвы до Калининграда. Крымчане защитили свои проекты и получили грантовую поддержку на реализацию важных инициатив. Это в том числе «Молодежная инициатива «Маскируем фронт», «Молодежный проект «Ближе к фронту», «Нормы ГТО. Олимпийские игры для каждого», «Керамика как событие» – Керамическая мастерская для детей в возрасте от 7 до 18 лет в пгт Зуя, – поделился Глава республики.

Как отметил Глава Крыма, данные проекты направлены на развитие интеллектуальных, творческих и спортивных способностей представителей подрастающего поколения, на помощь фронту, а также на достижение социально значимых результатов.

Помимо этого, Сергей Аксёнов сообщил о некоторых планах крымской молодежи на осень текущего года.

В сентябре крымская делегация отправится на слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. В октябре в Крыму пройдет молодежный образовательный форум для школьников «Таврический бриз». Подобные мероприятия позволяют молодым людям творчески самовыражаться, обмениваться опытом, знаниями и делиться своими достижениями. Кроме того, образовательные форумы играют важную роль в формировании гражданской позиции и социальной ответственности, – считает Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 8

0 комментариев
СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

