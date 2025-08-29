В 2025 году более 100 молодых крымчан приняли активное участие во всероссийских форумах

С начала 2025 года 116 молодых представителей Республики Крым приняли активное участие во всероссийских форумах, организованных в различных городах России – от Москвы до Калининграда. Крымчане защитили свои проекты и получили грантовую поддержку на реализацию важных инициатив. Это в том числе «Молодежная инициатива «Маскируем фронт», «Молодежный проект «Ближе к фронту», «Нормы ГТО. Олимпийские игры для каждого», «Керамика как событие» – Керамическая мастерская для детей в возрасте от 7 до 18 лет в пгт Зуя, – поделился Глава республики.

Как отметил Глава Крыма, данные проекты направлены на развитие интеллектуальных, творческих и спортивных способностей представителей подрастающего поколения, на помощь фронту, а также на достижение социально значимых результатов.

Помимо этого, Сергей Аксёнов сообщил о некоторых планах крымской молодежи на осень текущего года.

В сентябре крымская делегация отправится на слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. В октябре в Крыму пройдет молодежный образовательный форум для школьников «Таврический бриз». Подобные мероприятия позволяют молодым людям творчески самовыражаться, обмениваться опытом, знаниями и делиться своими достижениями. Кроме того, образовательные форумы играют важную роль в формировании гражданской позиции и социальной ответственности, – считает Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым