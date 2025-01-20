В 2025 году Феодосии выделят 450 млн рублей на ремонт улично-дорожной сети

Объезжая городской округ, Сергей Аксёнов заострил внимание местных органов власти на необходимости отсыпать щебнем обочины дорог, парковки и пешеходные тропы с грунтовым покрытием. Администрация муниципалитета совместно с ГУП РК «Крымавтодор» должна закрыть данный вопрос к началу туристического сезона. Среди прочего, отмечается важность компенсационного озеленения. Вопрос посадки молодых деревьев на открытых участках нужно проработать с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Сергей Аксёнов сообщил, что в 2025 году в Феодосии будут приведены в порядок 26 общественных объектов. На эти цели городу выделяется 150 млн рублей из средств, полученных от реализации национализированного имущества. Глава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко уточнил, что данные объекты внесены в план-график, опубликованный на сайте администрации. В то же время ожидается, что разумная экономия средств позволит увеличить количество ремонтируемых объектов. Особое внимание будет уделено междворовым проездам и входным группам в многоквартирных домах. Также в текущем году планируется благоустроить пятнадцать дворовых территорий.

Помимо этого, Сергей Аксёнов остановился на принципиальной важности строительства новой больницы в городском округе.

Главе государства уже доложили об имеющейся потребности. В этом году должны быть выполнены все проектно-изыскательские работы. Окончательно по участку мы определились, технические решения выверим. Строительство новой больницы на 500 койко-мест планируется начать после достижения целей специальной военной операции, – проинформировал Глава республики.

В пгт Приморском Сергей Аксёнов посетил МБОУ «Школа № 7». Состояние пищеблока, актового и спортивного залов соответствует норме, однако требуется отремонтировать спортивную площадку. Стоимость работ ориентировочно составляет 10 млн рублей. Глава Крыма поручил администрации города привести объект, включая беговые дорожки, футбольное поле и ворота, в надлежащий порядок уже в этом году.

Осматривая МБУК «Дворец культуры «Бриз» 1958 года постройки, Глава республики поручил подсчитать стоимость работ по замене окон и отопительной системы, произвести техническое обследование кровли и потолков, дать оценку трещине в здании на предмет аварийности. Сергей Аксёнов также поставил задачу реконструировать некоторые ступени лестниц в учреждении, отшлифовать или заменить половое покрытие в танцевальном классе. В учреждение в ближайшее время будет закуплено требующееся техническое оборудование, в том числе для актового зала, новые стулья, хореографические станки. В дополнение Глава Крыма дал поручение провести ямочный ремонт прилегающей ко Дворцу культуры улицы Приморской.

Далее Сергей Аксёнов посетил Приморское поликлиническое отделение ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр». Для поликлиники будут закуплены компьютеры, принтеры и рентгеновский аппарат для флюорографии, заменен аппарат УЗИ и некоторая другая техника. Также требуется отремонтировать оборудование в стоматологическом кабинете. Министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров должен будет выехать на место, взять исполнение данных поручений на личный контроль. Одна из главных задач – наладить здесь выездную работу специалистов узкого профиля.

Глава республики отметил плачевное состояние стадиона «Альбатрос». Согласно данным городской администрации, спортивное сооружение планируется отремонтировать, в том числе обновить беговые дорожки, заменить покрытие, установить новые футбольные ворота. Сергей Аксёнов распорядился сделать перерасчет, поскольку посчитал озвученную стоимость работ в 200 млн рублей завышенной.

В ГБПОУ РК «Приморский профессиональный техникум» Сергей Аксёнов поручил обследовать кровлю здания на предмет протечек, обновить систему вентиляции в столовой, изучить варианты установки модульного спортивного зала. В этом году в техникуме будут заменены окна.

В МБДОУ «Детский сад № 35 «Море» требуется качественный ремонт отопительной системы: в целом в здании тепло, но возникает довольно много текущих поломок. Привести в порядок также необходимо пищеблок и прачечную. Сергей Аксёнов дал соответствующие поручения, акцентировав, что внутренние ремонтные работы приоритетнее фасадных. В общей сложности в городском округе отмечается дефицит кадров в детских садах.

Еще одним учебным заведением, которое посетил Глава Крыма, стало МБОУ «Школа № 11 им. А.В. Преснякова». В этом году здесь будет заасфальтирован двор. Проблемным вопросом при этом остается состояние системы отопления и водоотведения – надо произвести расчеты для исправления ситуации. Сергей Аксёнов дал поручение сделать систему вентиляции в столовой и спортивном зале, а также обратился с просьбой к руководству учреждения организовать подвоз к школе детей, проживающих в СНТ «Садко».

Филиалу ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» в Феодосии не хватает площадей. Сергей Аксёнов пообещал рассмотреть возможные варианты решения данной проблемы, а также помочь с обеспечением недостающим оборудованием.

Помимо прочего, Сергей Аксёнов осмотрел дворы ряда многоквартирных домов. По адресу ул. Набережная, 6 требуется благоустроить дворовую территорию уже в текущем году. МКД, расположенный по адресу ул. Советская, 1, признан аварийным еще в 2021 году, однако процесс переселения до сих пор не начат. Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко должен выехать на место и оперативно решить данный вопрос – дом необходимо начинать готовить к расселению. Дворовую территорию на ул. Железнодорожной, 7 нужно заасфальтировать до конца 2025 года.

Глава Крыма потребовал, чтобы во всех подъездах МКД были установлены информационные стенды с данными и телефонами должностных лиц и депутатов, которые отвечают за взаимодействие с населением. При этом Сергей Аксёнов заявил о недопустимости игнорирования обращений или критики граждан.

Все поступающие обращения от феодосийцев будут тщательно проанализированы. Администрация представит отчет по всем нерешенным или подвешенным вопросам. Выездная работа по городскому округу будет продолжена, – отмечает Глава республики.

В рабочей поездке приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров, глава муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым – председатель Феодосийского городского совета Иван Козырев.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым