В 2025 году на финансирование социально-культурной сферы Крыма направили более 131 млрд рублей

Так, в прошлом году на финансирование отраслей социально-культурной сферы было направлено 131,5 млрд рублей – в 2,5 раза больше, чем в 2014 году.

Это около 48 % от общего объема расходной части регионального бюджета, которая составляет порядка 277 млрд рублей. Значительную часть этих средств составили расходы на социальную политику – около 51 млрд рублей в том числе на поддержку семей с детьми, льготный проезд и другие льготы, выплаты, связанные с СВО, и так далее. Около 49 млрд рублей направлено на образование, около 23 млрд рублей – на здравоохранение, – сообщил Глава Крыма.

Среди других важных статей Сергей Аксёнов назвал расходы на развитие ЖКХ, которые с 2014 года выросли в 23 раза – с 1,6 до 37 млрд рублей. Кроме того, почти в два раза – с 50 до 96,5 млрд рублей – увеличилось финансирование развития экономики, включая сферы дорожного хозяйства, энергетики, транспорта и другие.

В целом, расходы консолидированного бюджета Республики Крым, который складывается с учетом поступлений в республиканскую казну, в бюджеты муниципальных образований и дотаций из федерального центра, составили порядка 314 млрд рублей, а доходы – около 302 млрд рублей, в том числе 161 млрд рублей собственных налоговых и неналоговых доходов.

