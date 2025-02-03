В 2025 году на проведение ямочного ремонта дорог в Симферополе выделят 100 млн рублей

Перечень улиц определен и будет опубликован в ближайшее время на сайте администрации города. Что касается текущего состояния дорог, то необходимо, чтобы повсеместно действовал принцип: любая яма на асфальте должна быть устранена в течение трех недель с момента обнаружения. Давайте приведем улично-дорожную сеть всего Крыма в соответствующее состояние, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также отметил, что в крымской столице необходимо отремонтировать пешеходные лестничные переходы, продолжить работу по организации освещения на всех без исключения улицах.

При этом, по словам Михаила Афанасьева, в 2024 году в Симферополе обустроено освещение порядка 100 улиц и около 40 территорий МКД. Работы будут продолжены в текущем году, для этого есть все необходимые средства.

В заключение встречи Сергей Аксёнов подчеркнул, что руководство муниципальных образований должно приложить максимальные усилия, чтобы во всех населенных пунктах Крыма был достигнут единый стандарт чистоты и благоустройства. «Считаю, что во всех городах Крыма, включая малые, мы должны добиться единого стандарта чистоты. Максимально нужно приложить к этому усилия», – сказал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым