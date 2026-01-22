В 2025 году почти 6000 обращений севастопольских ветеранов СВО были решены

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Севастополе в 2025 году оказал поддержку тысячам семей участников специальной военной операции. За 12 месяцев в региональное отделение поступило более 6000 обращений, 96% из которых были решены положительно.

Деятельность фонда охватывает все ключевые сферы жизни защитников и их семей: от медицины и реабилитации до трудоустройства, спорта и социальной адаптации.

Фонд стал важным институтом, способствующим патриотическому воспитанию молодежи и популяризации достойных примеров служения Отечеству. Мы динамично развиваемся, но забота о защитниках Родины и их близких остается неизменной, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя фонда в Севастополе Елену Анисимову.

Медицинское сопровождение ветеранов организовано на базе городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова, где действует «зеленый коридор». В 2025 году диспансеризацию прошли более 300 человек, более 60 направлены на санаторно-курортное лечение, свыше 8 — на комплексную медицинскую реабилитацию. Ежедневно в филиале ведет прием медицинский психолог.

Фонд также обеспечивает ветеранов техническими средствами реабилитации, включая высокотехнологичные спортивные протезы. В 2025 году два севастопольских ветерана с тяжелой инвалидностью получили автомобили с ручным управлением. С ноября началась выдача специальной адаптивной одежды.

Одним из важных направлений является адаптация жилья для ветеранов-инвалидов. Квартиры оснащаются системами «умный дом», включая датчики безопасности, дистанционное управление и умную технику.

Всего за время работы филиала организовано более 380 мероприятий: спортивных, культурных, патриотических.

Для помощи в возвращении к активной профессиональной жизни фонд провел 5 форумов трудовой адаптации с участием более 30 ведущих работодателей и 9 учебных заведений Севастополя. Запущены мотивационные встречи на предприятиях, ветераны проходят переобучение. Совместно с центром «Мой бизнес» были организованы два образовательных трека по предпринимательству, а в декабре на базе кадрового центра «Работа России» открылся клуб трудоустройства «ZA СВОих».

Напомним, филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по Севастополю работает по адресу: ул. Карантинная, д. 45, тел. 8(8692)55-92-88.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя