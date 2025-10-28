В 2025 году предприниматели Крыма получили 1 млрд рублей в виде льготных микрозаймов

Более миллиарда рублей по различным льготным программам микрокредитования получили 447 субъектов МСП. Значимый показатель, который в республике достигается ежегодно, указывает на актуальность и востребованность мер государственной поддержки, а также на рост предпринимательского сектора в экономике региона в целом, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Как отметила вице-премьер, таким образом совокупный объём выданных заемных средств за весь период деятельности Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым составил более 9 млрд рублей.

На сегодняшний день в Фонде доступно 8 финансовых продуктов, отвечающих актуальным потребностям предпринимателей на всех этапах развития бизнеса – от стартапа и пополнения оборотных средств, до масштабирования производства и преодоления последствий чрезвычайных ситуаций.

Так одной из востребованных мер поддержки в текущем году стала программа «Бизнес ЧС», предназначенная для субъектов МСП, пострадавших в связи с чрезвычайными ситуациями. Размер поддержки составляет от 150 тысяч до 2 миллионов рублей с льготной процентной ставкой всего от 3% до 8,25% годовых.

Параллельно Фонд продолжает реализацию социально значимой программы – «ZA Поддержку», предназначенной для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере услуг и реализации товаров для участников СВО. Условия программы предполагают заём в размере до 5 миллионов рублей на срок до трёх лет по ставке от 5% до 12,38% годовых.

Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», ставшего структурной составляющей нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

источник: по информации пресс-службы Минфина РК