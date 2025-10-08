Прямо сейчас:
В 2025 году предприниматели Крыма получили более 1 млрд рублей в виде льготных микрозаймов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 08.10.2025

С начала года предприниматели Крыма получили более 1 млрд рублей в виде льготных микрозаймов, оформив их дистанционно на портале МСП.РФ. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико:

На сегодняшний день уже можно с уверенность констатировать, что в динамике сервисы Цифровой платформа портала МСП набирают всё большую популярность в среде предпринимательского сообщества Республики Крым. Удобство и скорость предоставления услуг в электронном виде экономит главный предпринимательский ресурс – время.

Предприниматели направляют полученное финансирование на различные цели – от пополнения оборотных средств до модернизации и расширения производства. Так, компания из Евпатории, производящая технический углерод методом пиролиза, получила заем в 4,2 млн рублей по ставке 5% для приобретения новой российской пиролизной установки.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "Интеграцию участников СВО в предпринимательство обсудят на форуме «Мой бизнес. Время побед""

В текущем году наиболее востребованными услуги портала оказались среди предпринимателей занятых в таких сферах как: предоставление услуг (25%), торговля (23%) и промышленное производство (18%).

По итогам трёх кварталов текущего года через цифровую платформу МСП.РФ прошли более 6 тысяч предпринимателей, оформивших в общей сложности микрозаймов на 15,3 млрд рублей.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели, в том числе начинающие, могут подать заявку на кредит посредством сервиса, доступного на домене.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК

Просмотры: 9

