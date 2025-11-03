В 2025 году туристический поток в Республику Крым составил более 6,4 млн человек

Прямо сейчас:
За десять месяцев 2025 года туристический поток в Республику Крым составил более 6,4 млн человек

Опубликовано: 1 ноября 2025 г.
Сайт: Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

Показатель вырос на 16 % по сравнению с тем же периодом 2024 года

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале представил основную информацию по итогам развития туристической отрасли Крыма с января по октябрь 2025 года.

Как сообщил Сергей Аксёнов, с начала текущего года республику посетило более 6,4 млн туристов, что на 16 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом 62 % туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24 % воспользовались железнодорожным сообщением, еще 14 % приехали через исторические регионы.

«Наибольшее количество туристов выбрали Южный берег – 41 % от общего числа. Более трети отдыхающих предпочли западное побережье, 15 % – восточное, 12 % отдыхали в других регионах Крыма. Средний уровень загрузки средств размещения в октябре составил 46 %, однако отдельные санатории и курортные комплексы традиционно загружены полностью в течение всего года», – отметил Глава республики.

Ссылаясь на данные Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым за 9 месяцев, Сергей Аксёнов подчеркнул, что в бюджеты всех уровней от туристической отрасли поступило свыше 5 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает прошлогодний показатель.

Устойчивый рост турпотока в Крым подтверждают и туроператоры.

«На данный момент глубина бронирования достигает лета следующего года. Высокий интерес и к зимнему отдыху: в отелях республики забронировано 40 % мест на новогодние праздники», – добавил Глава Крыма.

Министерство курортов и туризма РК продолжает информационную кампанию по продвижению санаторно-курортных услуг и оздоровления на зимне-весенний период. Так, до конца этого года запланировано проведение Дней Крыма на Форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» в Новосибирске и участие в выставке «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры» в Москве.

Сергей Аксёнов заключил: «Продолжаем планомерно двигаться к нашей стратегической цели, которая заключается в превращении Крыма в круглогодичный курорт мирового уровня».

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Глава Республики Крым в своем Telegram-канале представил основную информацию по итогам развития туристической отрасли Крыма с января по октябрь 2025 года. По словам Сергея Аксёнова, с начала текущего года республику посетило более 6,4 млн туристов, что на 16 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом 62 % туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24 % воспользовались железнодорожным сообщением, еще 14 % приехали через исторические регионы.

Наибольшее количество туристов выбрали Южный берег – 41 % от общего числа. Более трети отдыхающих предпочли западное побережье, 15 % – восточное, 12 % отдыхали в других регионах Крыма. Средний уровень загрузки средств размещения в октябре составил 46 %, однако отдельные санатории и курортные комплексы традиционно загружены полностью в течение всего года, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Ссылаясь на данные Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым за 9 месяцев, Сергей Аксёнов подчеркнул, что в бюджеты всех уровней от туристической отрасли поступило свыше 5 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает прошлогодний показатель.

Устойчивый рост турпотока в Крым подтверждают и туроператоры.

На данный момент глубина бронирования достигает лета следующего года. Высокий интерес и к зимнему отдыху: в отелях республики забронировано 40 % мест на новогодние праздники, – добавил Глава Крыма.

Министерство курортов и туризма РК продолжает информационную кампанию по продвижению санаторно-курортных услуг и оздоровления на зимне-весенний период. Так, до конца этого года запланировано проведение Дней Крыма на Форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» в Новосибирске и участие в выставке «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры» в Москве.

Сергей Аксёнов заключил:

Продолжаем планомерно двигаться к нашей стратегической цели, которая заключается в превращении Крыма в круглогодичный курорт мирового уровня.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

