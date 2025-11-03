В 2025 году туристический поток в Республику Крым составил более 6,4 млн человек

Наибольшее количество туристов выбрали Южный берег – 41 % от общего числа. Более трети отдыхающих предпочли западное побережье, 15 % – восточное, 12 % отдыхали в других регионах Крыма. Средний уровень загрузки средств размещения в октябре составил 46 %, однако отдельные санатории и курортные комплексы традиционно загружены полностью в течение всего года, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Ссылаясь на данные Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым за 9 месяцев, Сергей Аксёнов подчеркнул, что в бюджеты всех уровней от туристической отрасли поступило свыше 5 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает прошлогодний показатель.

Устойчивый рост турпотока в Крым подтверждают и туроператоры.

На данный момент глубина бронирования достигает лета следующего года. Высокий интерес и к зимнему отдыху: в отелях республики забронировано 40 % мест на новогодние праздники, – добавил Глава Крыма.

Министерство курортов и туризма РК продолжает информационную кампанию по продвижению санаторно-курортных услуг и оздоровления на зимне-весенний период. Так, до конца этого года запланировано проведение Дней Крыма на Форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» в Новосибирске и участие в выставке «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры» в Москве.

Сергей Аксёнов заключил:

Продолжаем планомерно двигаться к нашей стратегической цели, которая заключается в превращении Крыма в круглогодичный курорт мирового уровня.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым