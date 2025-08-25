В 2025 году в госветклинике Севастополя сделали более 400 процедур чипирования собак и кошек

Государственная ветеринарная служба продолжает работу по идентификации и учету домашних животных. По словам начальника управления ветеринарии Николая Дмитрива, чипирование и учет животных необходимы для планирования бесплатных вакцинаций и обработок, обеспечения необходимыми вакцинами и лекарственными препаратами, поставляемыми за счет средств федерального бюджета, а также полного охвата поголовья животных обязательными вакцинациями.

В Государственной ветеринарной клинике с начала года уже проведено более 400 процедур чипирования собак и кошек, выдано более 50 ветеринарных паспортов. Эта важная инициатива помогает владельцам заботиться о своих питомцах, соответствовать требованиям законодательства и обеспечивает безопасность животных на всей территории России и за её пределами.

Чипирование — это безопасный и безболезненный способ маркирования животного с помощью микрочипа — электронного устройства размером с рисовое зёрнышко. Он вводится под кожу животного в область холки, между лопатками, при помощи одноразового стерильного аппликатора, напоминающего шприц.

Процедура занимает всего несколько минут и по ощущениям схожа с обычным уколом, — рассказывает ветеринарный врач Наталья Антоненко. — Микрочип изготовлен из биоорганического материала, не вызывает дискомфорта, не отторгается, не мешает животному и остаётся с ним на всю жизнь.

После чипирования данные о владельце и его питомце вносятся в единую базу идентифицированных животных, и любой ветеринар в любой клинике может просканировать чип и узнать необходимую информацию о животном и его владельце.

Кроме того, чипирование дает возможность беспрепятственно путешествовать с питомцем, участвовать в выставках, помогает в поиске потерянного питомца и проконтролировать своевременность вакцинаций и профилактических обработок животного. Для проведения чипирования в клинике необходимо заполнить анкету, указав персональные и контактные данные. Если у животного ещё нет ветеринарного паспорта — его также можно оформить прямо в клинике. Ветеринарный паспорт международного образца оформляется сразу после чипирования, в него вносятся сведения об идентификации животного.

Напомним, для чипирования домашних и сельскохозяйственных животных можно обратиться в госветслужбу Севастополя по адресу: ул. Могилёвская, 16. Телефон: +7 (978) 300-95-65

источник: пресс-служба Правительства Севастополя