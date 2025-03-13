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Новости Республики
В 2025 году в Крыму будет заменено 239 лифтов на сумму порядка 785 млн рублей
фото: pxhere.com

В 2025 году в Крыму будет заменено 239 лифтов на сумму порядка 785 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:30 13.03.2025

С 2023 года в Республике Крым проводится замена лифтового оборудования в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Об этом Глава Республики Крым напомнил в своем Telegram-канале.

Как уточнил Сергей Аксёнов, работы финансируются за счет федерального и республиканского бюджетов.

В текущем году планируется заменить 239 лифтов на сумму порядка 785 млн рублей. Новое лифтовое оборудование будет преимущественно российского и белорусского производства, – сообщил Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что у некоторых работающих сегодня лифтов продлен срок службы.

При аварийных ситуациях и неисправностях прошу обращаться на мои официальные страницы в социальных сетях, – призвал Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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