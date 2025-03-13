В 2025 году в Крыму будет заменено 239 лифтов на сумму порядка 785 млн рублей

Как уточнил Сергей Аксёнов, работы финансируются за счет федерального и республиканского бюджетов.
В текущем году планируется заменить 239 лифтов на сумму порядка 785 млн рублей. Новое лифтовое оборудование будет преимущественно российского и белорусского производства, – сообщил Глава республики.
Сергей Аксёнов добавил, что у некоторых работающих сегодня лифтов продлен срок службы.
При аварийных ситуациях и неисправностях прошу обращаться на мои официальные страницы в социальных сетях, – призвал Глава Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: ЖКХ Крыма