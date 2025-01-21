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В 2025 году в Крыму планируется построить 70 медучреждений
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В 2025 году в Крыму планируется построить 70 медучреждений

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:28 21.01.2025

В 2025 году в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 160 объектов, в том числе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» будет построено 70 медучреждений, включая 33 фельдшерско-акушерских пунктов, 35 врачебных амбулаторий и две поликлиники в Симферополе. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Кроме того, он также добавил, что в этом году запланирован капитальный ремонт 17 объектов, среди которых 10 ФАПов, 5 амбулаторий и две поликлиники.

В числе ключевых объектов, капитальный ремонт которых должен завершиться в текущем году, находятся:

  • Кардиодиспансер ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
  • Больница №2 в поселке Багерово и лечебный и хирургический корпусы ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница»;
  • Стоматологическая поликлиника ГБУЗ РК «Сакская районная больница»;
  • Инфекционное отделение ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница»;
  • Стационарный корпус ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» в селе Восход;
  • Хирургическое отделение №2 ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6»;
  • Филиал ГБУЗ РК «Центр крови» в Керчи;
  • врачебная амбулатория в селе Научное Бахчисарайского района.

Наша задача – повысить доступность медицинских услуг для жителей республики и создать более комфортные условия для работы медработников, — заявил Председатель Совета министров.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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