В 2025 году в Крыму планируется построить 70 медучреждений

Кроме того, он также добавил, что в этом году запланирован капитальный ремонт 17 объектов, среди которых 10 ФАПов, 5 амбулаторий и две поликлиники.
В числе ключевых объектов, капитальный ремонт которых должен завершиться в текущем году, находятся:
- Кардиодиспансер ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
- Больница №2 в поселке Багерово и лечебный и хирургический корпусы ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница»;
- Стоматологическая поликлиника ГБУЗ РК «Сакская районная больница»;
- Инфекционное отделение ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница»;
- Стационарный корпус ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» в селе Восход;
- Хирургическое отделение №2 ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6»;
- Филиал ГБУЗ РК «Центр крови» в Керчи;
- врачебная амбулатория в селе Научное Бахчисарайского района.
Наша задача – повысить доступность медицинских услуг для жителей республики и создать более комфортные условия для работы медработников, — заявил Председатель Совета министров.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: здравоохранение в Крыму