В 2025 году в Крыму планируется построить 70 медучреждений

Кроме того, он также добавил, что в этом году запланирован капитальный ремонт 17 объектов, среди которых 10 ФАПов, 5 амбулаторий и две поликлиники.

В числе ключевых объектов, капитальный ремонт которых должен завершиться в текущем году, находятся:

Кардиодиспансер ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

Больница №2 в поселке Багерово и лечебный и хирургический корпусы ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница»;

Стоматологическая поликлиника ГБУЗ РК «Сакская районная больница»;

Инфекционное отделение ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница»;

Стационарный корпус ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» в селе Восход;

Хирургическое отделение №2 ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6»;

Филиал ГБУЗ РК «Центр крови» в Керчи;

врачебная амбулатория в селе Научное Бахчисарайского района.

Наша задача – повысить доступность медицинских услуг для жителей республики и создать более комфортные условия для работы медработников, — заявил Председатель Совета министров.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым