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В 2025 году в рамках госпрограммы выделено около 69 млрд рублей на реализацию 150 крымских объектов
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В 2025 году в рамках госпрограммы выделено около 69 млрд рублей на реализацию 150 крымских объектов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:19 16.01.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил о планах реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2025 году.

Наш Президент, Владимир Владимирович Путин, на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя поддержал предложение о продлении госпрограммы до 2030 года, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

В 2025 году на реализацию 150 объектов будет выделено около 69 миллиардов рублей, из которых четверть планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Это 20 объектов социальной инфраструктуры, на которые выделено 8,5 миллиарда рублей, — отмечает он.

В их числе – два детских сада в Феодосии и Красногвардейском районе, а также две школы в Симферопольском районе.

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Кроме того, предусмотрены противоаварийные работы на трех объектах культурного наследия: на комплексе сооружений Воронцовского дворца, даче Стамболи в Феодосии и мемориальном комплексе «Аджимушкай» в Керчи.

Также Председатель правительства Крыма сообщил, что 42 миллиарда рублей будет направлено на строительство и реконструкцию 16 объектов инженерной инфраструктуры, включая восемь новых дорог общей протяженностью 74,65 километра и модернизацию канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное и селе Малый Маяк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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