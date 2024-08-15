В 2025 году в Севастополе произойдет пересмотр тарифов на коммунальные услуги

В рамках регулярной процедуры, предусмотренной законом, почти через год — с 1 июля 2025 года в Севастополе, как и по всей России планируется индексация тарифов на коммунальные услуги.

В соответствии с пунктом 27 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №400 регионы ежегодно обязаны подавать свои предложения об установлении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по городу. Решение по размеру индекса примет Правительство РФ осенью этого года.

Рост тарифов запланирован со второй половины 2025 года в следующем размере: с 1 июля 2025 г. — 11,00%

Индексация тарифов на ЖКУ проводится в рамках инфляции, а также на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития РФ, с учетом влияния стоимости ресурсов, обеспечивающих бесперебойную работу и развитие коммунальной инфраструктуры, затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций, – отмечает начальник управления по тарифам Севастополя Елена Клементьева.

В целом плата граждан за коммунальные услуги – отопление, водо-, газо-, электроснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами – в каждом месяце, начиная с июля 2025 года, не будет выше платы в июле 2024 года более чем на 11%.

Как например, в других регионах предполагаемый индекс в 2025 году составит: в Кемеровской области 19,8%, Республика Татарстан 16%, Республика Дагестан 15%, Тверская область 14%, Астраханская область 12%.

Ежегодный пересмотр тарифов является необходимой мерой, направленной на обеспечение надежного и качественного предоставления услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня приводит к недофинансированию работ по реконструкции, модернизации и ремонту инженерных сетей, и, как следствие, к повышению износа коммунальной инфраструктуры.

Обращаем внимание, что Правительством Севастополя предоставляются льготы по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Подробную информацию о перечне категорий граждан и видам социальной поддержки по оплате коммунальных услуг можно получить в департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя, — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя