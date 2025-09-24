В 2025 году в Севастополе собрали более 440 тонн огурцов

На крупнейшем тепличном комбинате города ООО «Севагросоюз» приступили ко второму сбору урожая в текущем году. Предприятие расположено в поселке Сахарная Головка. За последние годы оно не только сохранило, но и значительно увеличило производство огурцов — с 600 тонн в 2024 году до прогнозируемых 620 тонн в 2025.

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка активно стимулирует развитие овощеводства закрытого грунта региона. В рамках утвержденной Государственной программы города, тепличным хозяйствам возмещают от 50% до 75% затрат, направленных на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц, а также компенсацию расходов на энергоресурсы — газ и электроэнергию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления отраслевого развития сельского хозяйства департамента Лидию Иванову.

С 2020 года ООО «Севагросоюз» получает существенную поддержку на энергоресурсы. За пять лет предприятию выделено почти 27 млн рублей субсидий, что позволило стабилизировать производство даже в зимний период, когда затраты на отопление и освещение достигают пика.

Тепличное хозяйство — энергоемкое производство. Без государственной поддержки пришлось бы экономить на температурном режиме, что неминуемо снижало бы урожайность. Один градус для растения — это не просто цифра, это разница между 10 и 30 тоннами с гектара, — отмечает агроном предприятия Александр Белогрудов.

На 3 гектарах теплиц выращивается 75 000 кустов огурцов сорта «Бёрн», адаптированного к местным условиям. Урожай собирают ежедневно, в течение 3–5 месяцев плодоношения. За год проводят два полных оборота культуры — посев в декабре и июне, сбор урожая с февраля и августа.

В 2024 году предприятием собрано порядка 600 тонн огурцов. По состоянию на сегодняшний день произведено и реализовано 440, и до конца года планируется выйти на больший показатель.

Высокую урожайность обеспечивает устройство системы капельного полива с питательным раствором, трубопроводного отопления, анализ воды и подбор удобрений. Благодаря оптимизации климатических параметров и грамотному уходу за растениями, мы увеличили урожай, не расширяя площадь теплиц, — пояснил Александр Белогрудов.

Продукция «Севагросоюза» реализуется на рынках и в торговых сетях Севастополя и Крыма — «Пуд», «Меркурий», «Магазинчик», а также через оптовый рынок «Привоз» в Симферополе.

В планах — модернизация существующих теплиц, строительство новой новой теплицы на 1 гектар, выращивание помидор и грибов вешенок и открытие собственного магазина в п. Сахарная Головка с продукцией от местных фермеров, — сообщил директор предприятия Евгений Вень.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя