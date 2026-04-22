В 2026 году 10 предпринимателей получили поддержку Гарантийного фонда Севастополя

В первом квартале 2026 года объем выданных Гарантийным фондом Севастополя поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства составил 48,79 млн рублей. Всего с начала года предоставлено 10 поручительств. Объем привлеченного предпринимателями финансирования превысил 88,13 млн рублей.

Поручительства Гарантийного фонда — это реальная возможность для предпринимателя получить кредит даже при отсутствии достаточного залогового обеспечения. Механизм простой и понятный: фонд рассматривает заявку в короткие сроки, а бизнес экономит на страховании залога и издержках его оформления. В первом квартале мы помогли десяти проектам, и каждый из них — это новые рабочие места и развитие экономики города, — отметила директор НКО «Гарантийный фонд Севастополя» Анна Скляр.

Напомним, Гарантийный фонд Севастополя предоставляет поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства при недостаточности собственного залогового обеспечения в рамках региональной государственной программы поддержки предпринимательства.

Узнать подробнее о мерах поддержки и проконсультироваться можно по адресу: проспект Октябрьской революции, д. 42-Б, корп. 6, или по телефону +7 (978) 938-14-39.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя