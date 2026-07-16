В 2026 году более 30 севастопольцев с инвалидностью трудоустроились при поддержке Кадрового центра

Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в службу занятости Севастополя за помощью в трудоустройстве с начала года обратились 75 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня горожане с инвалидностью работают бухгалтерами, психологами, специалистами по кадрам, администраторами, кассирами, курьерами и бариста. Еще двое участников специальной военной операции открыли собственное дело, заключив социальный контракт.

Начальник отдела оказания услуг в сфере занятости населения Светлана Краснолуцкая рассказала:

Мы сопровождаем человека на всем пути — от первого обращения до трудоустройства. Подбираем вакансии с учетом состояния здоровья, профессионального опыта и пожеланий самого соискателя. Если необходимо, предлагаем варианты с гибким графиком или удаленной занятостью, помогаем пройти социальную адаптацию и подготовиться к собеседованию, — рассказала начальник отдела оказания услуг в сфере занятости населения Светлана Краснолуцкая.

Кроме помощи в поиске работы, специалисты Кадрового центра могут направить на бесплатное профессиональное обучение или повышение квалификации по востребованным специальностям в рамках национального проекта «Кадры», а также проконсультировать по вопросам открытия собственного дела.

Сегодня на портале «Работа России» работодатели Севастополя предлагают около 400 вакансий для граждан с инвалидностью с заработной платой до 100 тысяч рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя