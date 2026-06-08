В 2026 году могут принять Закон об ограничении рассрочек на жильё. Эксперты считают — это будет удар

Закон о регулировании рассрочек на жильё в России могут принять до конца текущего года. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передаёт ТАСС.

У нас есть поручение президента, и мы рассчитываем, что до конца этого года законопроект будет принят, — сказал чиновник.

Президент Национальной палаты недвижимости, гендиректор агентства недвижимости «Бенуа» Дмитрий Щегельский к законодательной инициативе относится положительно. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

При этом влияние закона на ситуацию на рынке недвижимости можно будет обсуждать, когда опубликуют текст документа, — добавил спикер.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Ирина Монастырская отметила, что законодательное регулирование рассрочек даст покупателям больше гарантий и защитит их от рисков.

Люди не всегда могут оценить в должной мере те условия, которые им предлагает застройщик. Да, им нравится, что финансовую нагрузку можно будет оттянуть на несколько лет, но, когда этот льготный период пройдёт, нужно будет перейти на ипотечное кредитование. И, согласитесь, никто из нас не знает, как банки будут оценивать заёмщиков через эти 2–3 года, — подчеркнула эксперт.

По её словам, многие застройщики, предвидя изменения, уже сейчас начинают запрашивать информацию у банков — оценивали ли специалисты доходность потенциального заёмщика, какую сумму кредитная организация была готова предоставить и так далее.

При этом принятие закона о регулировании рассрочек может серьёзно уменьшить количество сделок на рынке новостроек. Для многих заёмщиков эта опция — единственный вариант покупки жилья, поскольку накоплений у них по различным причинам нет. И если продажи по рассрочкам ограничат, это серьёзно ударит как по строительным компаниям, так и по отрасли в целом. Может дойти до того, что вырастет число девелоперов, которые начнут банкротиться, — продолжила Ирина Монастырская.

Согласно её оценке, законодатели, которые разрабатывают данную инициативу, должны найти баланс и учесть интересы как заёмщиков, так и застройщиков.

Уже есть моменты, которые Центробанк предлагает учитывать. Например, чтобы в рассрочку застройщики продавали не больше определённого процента квартир. Также предлагается утвердить величину первоначального взноса для рассрочек на уровне от 30% — это позволит понять, что в сделку заходит мотивированный человек, который чётко рассчитывает своё будущее в рамках финансовых возможностей, — заключила Ирина Монастырская.

источник: ЦИАН